Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Krentrup. Gegenstand von Brücke auf Fahrzeug geworfen.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (10. Januar 2022) kam es im Bereich Teutoburger Straße / Bürgermeister-Brinkmann-Weg zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch zwei Jugendliche. Die Täter warfen einen unbekannten Gegenstand von der Fußgängerbrücke Teutoburger Straße / Bürgermeister-Brinkmann-Weg und trafen damit den Mercedes einer 44-Jährigen aus Leopoldshöhe. Diese war gegen 17.00 Uhr auf der Krentruper Straße in Richtung Asemissen unterwegs. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Frau wendete daraufhin und hielt auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Supermarktes, auf dem sie auf die beiden Unbekannten traf. Die 44-Jährige sprach diese auf den Wurf von der Brücke an, doch sie leugneten die Tat und flüchteten in Richtung Marktplatz. Die zwei männlichen Jugendlichen waren ca. 15 Jahre alt und trugen zur Tatzeit beide eine dunkle Wollmütze. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat, Rufnummer (05231) 6090.

