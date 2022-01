Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Brakelsiek. Sachbeschädigungen an Haus.

Lippe (ots)

Zwischen dem 23. Dezember 2021 und dem 10. Januar 2022 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Weserstraße, das zurzeit renoviert wird. Sie gelangten über eine aufgedrückte Balkontür in das Innere des Hauses. Dort schlugen sie mehrere Wände ein und beschädigten ein Badezimmer. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Entwendet wurde nichts. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer (05222) 98180 mit Hinweisen zur Tat an das Kriminalkommissariat 5 zu wenden.

