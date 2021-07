Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannter Täter wirft Stein von einer Brücke

Saarburg (ots)

Am 20.07.2021 gegen 18:15 Uhr befuhr die Geschädigte, mit ihrem roten Opel Corsa, die B51 von Saarburg-Stadtmitte kommend in Richtung Trier, als es plötzlich laut knallte. Sie befand sich mit ihrem Fahrzeug gerade unter der Fußgängerbrücke "Irscher Straße" als ein unbekannter Täter vermutlich einen Stein auf ihren Pkw warf. Hierbei wurde "nur" die Windschutzscheibe des Opel beschädigt und es kam zu keinem größeren Unglück. Wer kann Angaben zur Sache machen und/oder hat eventuell eine oder mehrere Personen auf der besagten Brücke, im genannten Zeitraum, gesehen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Saarburg Brückenstraße 10 54439 Saarburg Telefon 06581/9155-10 Telefax 06581/9155-50 pisaarburg@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de

