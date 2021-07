Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil, Am Dörrenbach

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 15.07.2021,13.50 Uhr, bis Sonntag, 18.07.2021,12.00 Uhr, beschädigte ein Fahrzeug ein Verkehrsschild (absolutes Halteverbot), welches sich neben der Einfahrt zum ALDI in Hermeskeil, Am Dörrenbach, befindet. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Hermeskeil (06503/915110) erbeten.

