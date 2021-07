Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand nach technischem Defekt

55776 Rohrbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.07.2021 kam es in der Ortslage Rohrbach bei Baumholder in einer PKW-Garage zu einem Brand. Dieser konnte nach Bekanntwerden durch den Hauseigentümer eigenständig vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt einer am Vorabend benutzten Fritteuse gewesen sein. Es entstand kein Personenschaden und nur leichter Schaden in Form von Rußanhaftungen.

