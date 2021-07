Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus und Diebstähle

Baumholder (ots)

Am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr wurde an einem geparkten Pkw "In der Schwärzgrub" in Baumholder ein Reifen zerstochen. Bei der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass auch an einem Transporter, welcher "Am Rauhen Biehl" geparkt war, ein Reifen zerstochen wurde. Aus dem unverschlossenen Transporter wurden zusätzlich das Radio und die Lautsprecher entwendet. Ein Zeuge konnte zur Tatzeit vier jugendliche Tatverdächtige erkennen. Bei diesen Personen handele es sich um zwei männliche und zwei weibliche Personen. Der Reifenstecher wäre etwa 175 cm groß, blond und hätte eine weiße Jacke und dunkle Jeans getragen. Die Verdächtigen unterhielten sich in deutscher Sprache ohne Akzent. Samstagnacht wurden ebenfalls "Am Rauhen Biehl" die Solarleuchten mehrerer Anwohner gestohlen. In der Vorwoche wären dort drei ungesicherte Kinderräder entwendet worden. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

