Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tasche gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 19.07.2021, gegen 09:25 Uhr, parkte ein 76-Jähriger sein Auto in der Halbergstraße und ließ versehentlich seine Tasche auf dem Fahrzeugdach liegen. Als ihm auffiel, dass er sie vergessen hatte, ging er gegen 09:40 Uhr zum Auto zurück und musste feststellen, dass sie gestohlen worden war. In der Tasche befand sich zum einen ein Geldbeutel mit Bargeld und diversen Karten und zum anderen eine Mappe mit unterschiedlichen Ausweispapieren. Eine 84-Jährige fand gegen 10:00 Uhr die Tasche und kontaktierte den 76-Jährigen. Bei der Überprüfung der Tasche stellte der Senior fest, dass der Geldbeutel fehlte, die Mappe mit den Ausweispapieren war noch in der Tasche. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

