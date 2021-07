Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall verursacht - Radfahrer gesucht

Ludwigshafen (ots)

Weil ein unbekannter Fahrradfahrer am Sonntag (18.07.2021) über eine rote Ampel fuhr, kollidierten zwei Fahrzeuge. Zwei PKW waren gegen 10 Uhr im Bereich der Saarlandstraße unterwegs, als im Kreuzungsbereich zum Schänzeldamms plötzlich ein Radfahrer bei Rot die Fahrbahn überquerte. Um eine Kollision mit dem Fahrradfahrer zu vermeiden, musste eine 42-jährige PKW-Fahrerin stark bremsen. Ein hinter ihr fahrender PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die 42-Jährige auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2200 Euro. Der Radfahrer fuhr unbeirrt weiter. Der männliche Radfahrer war circa 1,85m groß, circa 60 Jahre alt und hatte graue Haare. Er fuhr ein blaues Mountainbike. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Radfahrer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

