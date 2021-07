Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Motorradfahrer - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 49-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag (18.07.2021) aufgrund eines Unfalls mit einem PKW leicht verletzt. Gegen 14.30 Uhr übersah ein 43-jähriger PKW-Fahrer im Kreuzungsbereich Bergmann-/Pettenkoferstraße den von rechts kommenden Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Unfall beobachtet haben könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

