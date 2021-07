Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 39-Jähriger unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Ein 39-jähriger PKW-Fahrer geriet am Sonntagmorgen (18.07.2021) in eine Verkehrskontrolle in der Raschigstraße. Während der Kontrolle fiel den Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Mann auf. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Der 39-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein stellte die Polizei sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell