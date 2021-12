Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Starke Rauchentwicklung durch angebranntes Essen - Bewohner nicht zu Hause

Breckerfeld (ots)

Datum: 08.12.2021/ Uhrzeit: 17:36 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Langscheider Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle / Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Langscheider Straße löste am Mittwochabend ein Rauchwarnmelder aus. Ein Nachbar alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte zudem Brandgeruch festgestellt werden. Die Wohnungstür wurde durch einen Trupp unter Atemschutz gewaltfrei geöffnet, der angebranntes Essen auf dem Herd als Ursache ausmachen konnte. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Der Topf wurde ins Freie gebracht, die stark verrauchte Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht und die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endete der Einsatz nach etwa 45 Minuten. Rauchmelder retten Leben und auch Sachwerte!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell