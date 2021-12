FW-EN: Brand im Gebäude

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Breckerfeld

Datum: 04.12.2021/ Uhrzeit: 15:24 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Spormäckerriege/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Alle drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld wurden am Samstagnachmittag in die Spormäckerriege alarmiert. Hier war es im Keller eines Wohnhauses zu einem Brand gekommen. Ein Wäschetrockner hatte sich vermutlich durch einen technischen Defekt entzündet. Der Eigentümer hatte bereits erste Löschversuche mit einem Pulverlöscher unternommen. Ein Trupp unter Atemschutz hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Wäschetrockner wurde ins Freie gebracht. Das Gebäude wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Der Energieversorger überprüfte die Gasleitung in dem Brandraum ohne Feststellung einer Beschädigung. Die Einsatzstelle konnte nach etwa einer Stunde an den Eigentümer, der zuvor durch den Rettungsdienst untersucht wurde, übergeben werden. Mit Herstellung der Einsatzbereitschaft an den Gerätehäusern endete der Einsatz nach etwa eineinhalb Stunden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

