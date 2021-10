Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Sturmtief Hendrik macht auch vor Breckerfeld nicht Halt

Datum: 21.10.2021/ Uhrzeit: 05:55/ Dauer: ca. 10 Stunden/ Einsatzstelle: gesamtes Stadtgebiet/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Technisches Hilfswerk THW OV Schwelm/ Bauhof Breckerfeld/ Polizei/ Bericht (hb): Sturmtief Hendrik hat am Donnerstag auch Breckerfeld ordentlich durchgeschüttelt und dabei für mehrere große Einsatzstellen gesorgt. Am frühen Morgen war ein Baum auf der L699 auf ein fahrendes Auto gestürzt. Hierbei blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Die Einsatzkräfte betreuten den Verunglückten bis zur Übergabe an den Rettungsdienst und sperrten die Fahrbahn. Diese Sperrung wurde im Nachgang durch den zuständigen Straßenbaulastträger erweitert. Gegen 09:00 Uhr wurde dann ein Gefahrenbaum auf der Dahlerbrücker Straße/ Einfahrt Loh gemeldet. Auf dem Weg dorthin wurde eine Baustellenabsperrung kurz vor dem Haus Wengeberg von der Fahrbahn geräumt und gesichert. Der Baum auf der Dahlerbrücker Straße wurde dann mit einer Motorkettensäge zerkleinert und beiseite geräumt. Auch im Bereich Waldbauer-Eicken musste ein Baum durch die Löschgruppe Zurstraße mittels Motorkettensäge zerkleinert und beiseite geräumt werden. Während des etwa 90-minütigen Einsatzes war die Fahrbahn in beide Richtungen komplett gesperrt. Im Bereich L528 zwischen Breckerfeld und Halver kam es in Höhe Alte Landwehr zu einer massiven Behinderung durch mehrere umgestürzte Bäume. Die Feuerwehr Halver war hier ebenfalls vor Ort. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld übernahmen die Einsatzleitung, sperrten die Straße und zersägten die Bäume. Der Einsatzleiter entschied sich, einen Holztransporter mit Kran für die Räumung der Fahrbahn in Anspruch zu nehmen. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle dem polnischen Fahrer, der sofort bereitwillig unterstützte. Diese Einsatzstelle wurde gegen 12:30 Uhr an die Polizei übergeben. Der Straßenbaulastträger organisierte im Anschluss die Reinigung und Freigabe der Fahrbahn. Ein weiterer Einsatzschwerpunkt war die Steinbachstraße. Hier waren auf der gesamten Strecke zwischen der Alten Schmiede und Ennepetal Burg etliche Bäume umgestürzt und blockierten die Fahrbahn. Aufgrund der Masse wurde das Technische Hilfswerk (THW) mit der Fachgruppe Räumen des THW Ortsverbandes Schwelm zur Unterstützung angefordert. Mit einem Radlader wurden die von beiden Hilfsorganisationen zersägten Bäume bis zum Nachmittag von der Straße geräumt. Die Zusammenarbeit zwischen THW und Feuerwehr war ausgesprochen einwandfrei - ein großes Dankeschön an die Einsatzkräfte des THW! Die Strecke ist trotzdem weiterhin gesperrt, da im gesamten Verlauf weitere Bäume auf die Straße zu stürzen drohen. Der Städtische Bauhof, der auch an anderen Einsatzstellen tatkräftig mitgeholfen hatte, wird für die Steinbachstraße weitere Maßnahmen einleiten. Neben diesen größeren Einsatzstellen wurden mehrere kleine Einsätze im gesamten Stadtgebiet abgearbeitet. Einsatzende für die Feuerwehr Breckerfeld war mit Herstellung der Einsatzbereitschaft letztendlich gegen 16:00 Uhr. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

