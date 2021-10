Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Landeplatzsicherung für Rettungshubschrauber

Breckerfeld (ots)

Datum: 08.10.2021/ Uhrzeit: 17:39 Uhr/ Dauer: ca. 50 Minuten/ Einsatzstelle: Schöpplenberg/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Rettungshubschrauber (RTH), Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Freitagabend rückte die Löschgruppe Zurstraße zum Schöpplenberg aus. Hier war eine Person bei Arbeiten aus etwa 6 Metern Höhe abgestürzt und verletzte sich schwer. Sie wurde bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Rettungsdienst versorgt. Die Einsatzkräfte der Löschgruppe Zurstraße sicherten den Landeplatz für den Rettungshubschrauber, der den Patienten in eine Klinik nach Dortmund flog. Der Einsatz für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute endete nach etwa 50 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell