Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: BMA Alarm

Breckerfeld (ots)

Datum: 09.10.2021/ Uhrzeit: 21:32Uhr/ Dauer: ca. 50 Minuten/ Einsatzstelle: von Bodelschwingh-Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (cs): Am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort konnte schnell festgestellt werden, dass ein Druckknopfmelder eingedrückt worden war. Weitere Einsatzkräfte waren vor Ort nicht erforderlich. Die Brandmeldeanlage wurde wieder scharf geschaltet und an den Betreiber übergeben. Der Einsatz endete nach ca. 50 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus in Zurstraße.

