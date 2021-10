Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Kaminbrand in Bühren und Ölspur

Breckerfeld (ots)

Datum: 10.10.2021/ Uhrzeit: 23:28 Uhr/ Dauer: ca. 75 Minuten/ Einsatzstelle: Bühren/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Kaminbrand wurde der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld am Sonntagabend in der Ortschaft Bühren gemeldet. Die Holz- und Schieferverkleidung eines Kamins war in Brand geraten. Die Bewohner hatten vor Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst erste Löschmaßnahmen durchgeführt. Dadurch konnte eine Ausbreitung erfolgreich verhindert werden. Die Feuerwehr öffnete die Verkleidung, löschte verbleibende Glutnester ab und kontrollierte den Bereich mit der Wärmebildkamera. Der Einsatz konnte mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 75 Minuten beendet werden. Am Vormittag des 11.10. wurde die Feuerwehr Breckerfeld dann zu einer Ölspur alarmiert. Es wurden zwei Bereiche mit Verunreinigungen festgestellt. Einmal im Bereich Bonkampstraße und Berliner Straße, sowie auf der Frankfurter Straße aus Halver kommend. Ölwarnschilder wurden aufgestellt und eine Spezialfirma mit der Beseitigung beauftragt. Einsetzende war hier nach etwa 60 Minuten.

