Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Rentnerin betrogen

Lippe (ots)

(RB) In der Zeit von Dienstag, 11.01.2022, 06.00 Uhr bis Mittwoch, 12.01.2022, 20.00 Uhr kam es in Schwelentrup im Försterweg zu einem Betrug an einer 84-jährigen Rentnerin. Unbekannte Täter hatten sie telefonisch "als Polizei" kontaktiert und sie unter Vorspielung einer Legende um Aushändigung ihrer Kreditkarte gebeten. Die Rentnerin glaubte die Geschichte und übergab ihre Kreditkarte an einen Unbekannten. Mit der Karte erbeutete der Täter letztlich einen niedrigen 4-stelligen Geldbetrag. Wer Hinweise zur Tat oder zu möglichen verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter Tel.: 05231/609-0. Hinweis: Alle Bürger werden darauf hingewiesen, dass die Polizei niemals anruft und um Auskunft zu Geld oder anderen Wertgegenständen bittet, bzw. sich diese Dinge aushändigen lässt. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie betrogen werden sollen, so legen Sie direkt auf und wenden sich an die richtige Polizei.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell