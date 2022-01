Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag, gegen 23.25 Uhr, kam es in der Straße Auf dem Kröppelfeld zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades (KKR). Bei der Tat wurden 2 jugendlich aussehende Personen beobachtet, die das KKR schließlich in einem nahegelegenen Waldstück beschädigt zurück ließen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter Tel. 05231/609-0 zu melden.

