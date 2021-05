Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerverletzter bei Unfall

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Schwerverletzter bei Unfall

Ein 37 Jahre alter MAN-Sattelzuglenker befuhr am Montag gegen 16:30 Uhr die Straße In den Kreidenäckern und wollte an der Kreuzung zur L 1040 geradeaus über die L 1040, in die Ortsstraße einfahren. Beim Queren der L1040 übersah der LKW-Fahrer offenbar einen aus Richtung Kirchberg heranfahrenden VW Golf eines 41-Jährigen. Der VW Golf prallte seitlich gegen den LKW und wurde durch die Wucht des Aufpralls um 180-Grad gedreht, nach links von der Fahrbahn abgewiesen, wo er letztlich am Zaun eines dort befindlichen Grundstückes stehen blieb. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben Notarzt und Rettungssanitätern war auch die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten im Einsatz. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 36.000 Euro.

