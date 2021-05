Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf-Haubersbronn: Brand in Fabrik

Aalen (ots)

In einer Fabrikhalle in der Straße Kellerwiesen kam es am Montagmorgen gegen 8:40 Uhr wegen eines technischen Defektes zum Brand einer Filteranlage mit kurzfristig starker Rauchentwicklung. Die Freiwilligen Feuerwehren Haubersbronn und Schorndorf kamen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell