POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Pkw beschädigt

Gaildorf: Verkehrsunfall

Eine 74-jährige Mercedes-Fahrerin war am Montagvormittag gegen 10 Uhr auf der Gaildorfer Straße unterwegs. Beim Einbiegen nach links auf die B19 in Richtung Gaildorf übersah sie einen 46-jährigen Opel-Fahrer, der die B19 ebenfalls in Richtung Gaildorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Gaildorf: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Sonntagabend 20 Uhr und Montagmorgen 09 Uhr einen geparkten Mercedes in der Eugen-Heller-Straße. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, indem er die Heckscheibe des Fahrzeugs einschlug

