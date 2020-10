Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Unbelehrbar?

Ottenhöfen (ots)

Ein Verstoß, der in der Regel mit 60 Euro und einem Punkt in der `Verkehrssünderkartei´ geahndet wird, kommt für einen 45 Jahre alten BMW-Fahrer nun sicherlich teurer zu stehen. Der Mann war zunächst gegen 22:20 Uhr an einer Kontrollstelle in Ottenhöfen durch Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch kontrolliert worden. Dabei hatte er ohne jedwede Sicherung ein Kind im Auto befördert. Nach der entsprechenden Belehrung und Ahndung des Verstoßes fiel er nur knapp 30 Minuten später erneut dort auf, weil er das Kind weiterhin ungesichert auf dem Rücksitz transportierte. Beim zweiten Verstoß droht ihm nun aufgrund offenbar vorsätzlichen Handelns ein doppelt so hohes Bußgeld.

/rs

