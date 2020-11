Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unbekannter schlägt Busfahrer

Die Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen - lebensältere Frau fällt auf Betrüger rein

FuldaFulda (ots)

Unbekannter schlägt Busfahrer

Fulda - Am Dienstagmorgen (17.11.), gegen 07:45 Uhr, schlug und trat ein Unbekannter in der Von-Galen-Straße den Fahrer eines Linienbuses.

Der junge Mann stieg an einer Bushaltestelle zu und hielt anschließend die Tür auf, um einer weiteren Person die Mitfahrt zu ermöglichen. Als der Busfahrer ihn daraufhin ansprach, schlug und trat der Täter mehrfach auf den Fahrer ein. Der Unbekannte verließ dann zusammen mit seiner augenscheinlich Bekannten den Bus und lief in Richtung BBZ.

Der Busfahrer wurde leicht verletzt und konnte die Fahrt nicht fortsetzen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der junge Mann war zwischen 15 und 20 Jahren alt, circa 180 cm groß, dunklen Hauttyps, hatte dunkles grauses Haar, an den Seiten glattrasiert und eine schlanke Statur. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder seiner Begleitung geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Die Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen - lebensältere Frau fällt auf Betrüger rein

Hilders - "Sie haben gewonnen!" So oder so ähnlich melden sich die Betrüger per Telefon. Wer freut sich nicht das zu hören. Aber die Empfängerin oder der Empfänger einer solchen Nachricht per Telefon, E-Mail oder Post, sollte misstrauisch sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche handeln.

Solch einen Anruf erhielt am Montag (16.11.) eine 70-jährige Frau aus der Rhön. Ihr wurde ein vermeintlicher Gewinn in Höhe einer sechsstelligen Summe verkündet. Gleichzeitig forderten die Täter sie auf, Kontakt mit der Lotteriegesellschaft aufzunehmen und einen gewissen Prozentsatz des Gewinns an die Gesellschaft vorab zu zahlen, um die Gesamtsumme zu erhalten. Wenig später kam ein Kurier der angeblichen Lottogesellschaft vorbei und nahm einen fünfstelligen Betrag an sich. Nach der ersten Zahlung wurde die Geschädigte aufgefordert, einen weiteren weitaus höheren Betrag, zu zahlen. Auf die Forderung ging die Geschädigte jedoch nicht ein und wandte sich an die Polizei.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewinnen! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern! Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln: Notieren Sie sich die Rufnummer des Anrufers und legen den Hörer auf! Im Zweifel kontaktieren sie die Polizei unter 110.

Weitere Informationen und Tipps, wie Sie sich vor Betrügern schützen können, finden Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Einbruch in Firmengelände

Neuhof - Am Sonntagmittag (15.11.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in ein Firmengelände in der Straße "Am Kaliwerk" eingebrochen waren. Die Täter hatten dazu zwei Zäune beschädigt und mehrere Kabel von verschiedenen Trommeln gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

