Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Lippe (ots)

(RB) In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 12.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schützenstraße ein. Im Inneren des Wohnhauses durchwühlten sie sämtliche Räume und Gegenstände. Zum Diebesgut und der Höhe des Schadens kann noch keine Angabe gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 05231/609-0 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

