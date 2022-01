Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - 4 Verletzte bei Abkommen von der Straße

Lippe (ots)

(RB) Am Samstagmorgen um 03.00 Uhr befuhr eine 20-jährige Oerlinghauserin die Tunnelstraße in Leopoldshöhe-Asemissen. Im Verlauf einer Kurve kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr mit ihrem Pkw in den Graben. Dadurch verletzten sich die 20-jährige Fahrerin und ihre 3 Insassen alle leicht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell