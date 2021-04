Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Betäubungsmittel aufgefunden

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.04.2021 gegen 01:00 Uhr konnte in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim ein 16-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen werden. Durch eine Streifenbesatzung konnte festgestellt werden, das der junge Mann sein Fahrrad auf dem Verlängerungsweg der Mannheimer Straße entlang des Bahnüberganges in Richtung "Frohnhof" schob. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Auch war ein deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar. Er räumte ein bei einem Freund gewesen zu sein und dort einen "Joint" geraucht zu haben. Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Person konnten geringe Mengen Betäubungsmittel und ein Grinder aufgefunden und sichergestellt werden. Anschließend wurde er in die Obhut seiner Eltern übergeben. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Da er weiterhin gegen die aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen verstoßen hatte, erwartet ihn nun eine Ordnungswidrigenkeitenanzeige seitens der zuständigen Ordnungsbehörde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell