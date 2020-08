Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfallflucht auf der Viehbachtalstraße in Solingen - Hinweisgeber gesucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (08.08.2020), gegen 22:50 Uhr, kam es auf der Viehbachtalstraße in Solingen zu einer Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen kam dem 25-jährigen Fahrer eines VW auf der Richtungsfahrbahn Solingen Innenstadt hinter der Anschlussstelle Mangenberg ein "Geisterfahrer" entgegen. Bei dem Versuch, einen Zusammenstoß zu verhindern, verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Mittelleitplanke. Dabei zog sich sein 26-jähriger Beifahrer eine leichte Verletzung zu. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell