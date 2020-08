Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Motorradfahrer verliert die Kontrolle und stürzt

Wuppertal (ots)

Remscheid - Ein Motorradfahrer stürzte am 07.08.2020, um 17:45 Uhr, auf der Solinger Straße. Der 26-jährige Wuppertaler fuhr mit seiner schwarzen Kawasaki Z1000 die Solinger Straße in Fahrtrichtung Remscheid, als er - mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit - einen Überholvorgang eines Autos vollzog. Da sich in dem Bereich eine schlecht einsehbare Linkskurve befindet und Gegenverkehr vor ihm war, musste er spontan ausweichen. Bei dem eingeleiteten Ausweichmanöver verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Mit schweren Verletzugen wurde er ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 4.000 Euro.(jb)

