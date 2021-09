Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Spiegel und Kotflügel beschädigt

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kevelaer (ots)

Am Montag (27.09.2021) kam es zwischen 01:30 Uhr und 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Rheinstraße.

Der Halter eines Hondas hatte seinen Wagen in der Nacht auf Höhe der Haunummer 102 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Morgen zu seinem Fahrzeug kam, waren der Außenspiegel und der vordere linke Kotflügel beschädigt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell