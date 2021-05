Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versammlung auf dem Willy-Brandt-Platz/Platz der Deutschen Einheit

Hamm-Mitte (ots)

Eine angemeldete Versammlung am Donnerstag, 13. Mai, auf dem Bahnhofsvorplatz im Kontext der aktuellen Unruhen in Jerusalem verlief friedlich und störungsfrei. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr beteiligten sich in der Spitze bis zu 300 Personen an der Standkundgebung, die den "Protest für Jerusalem" bzw. den "Protest gegen die Zwangsumsiedlung von Jerusalemern in Palästina" zum Thema hatte. Gegen einen 17-Jährigen erstatteten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige, weil er gegen das Vermummungsverbot verstoßen hatte.(hei)

