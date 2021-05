Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Verletzter nach Auffahrunfall

Hamm-Heessen (ots)

Am Mittwoch, 12. Mai, verletzte sich eine Person bei einem Auffahrunfall auf der Heessener Straße. Gegen 15.50 Uhr bremste ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer an einer roten Fußgänger-Ampel sein Fahrzeug ab. In der Folge fuhr ein 41-jähriger VW-Fahrer auf den Mercedes auf. Eine 29-jährige Audi-Fahrerin fuhr wiederum auf den VW auf. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 24.000 Euro geschätzt.(rs)

