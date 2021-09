Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen mit Fokus auf Motorradfahrer

"Spitzenreiter" hat mit Fahrverbot zu rechnen

Kreis Kleve (ots)

Polizeikräfte des Verkehrsdienstes haben am Sonntag (26. September 2021) im Rahmen von kreisweiten Geschwindigkeitskontrollen insbesondere Motorradfahrende in den Fokus genommen. Trauriger Spitzenreiter war ein 19-Jähriger Kradfahrer, der in Geldern auf der Straße Zitterhuck in Richtung Issum unterwegs war. Anstatt der an der Messstelle erlaubten 50 km/h hatte der junge Mann satte 96 km/h auf dem Tacho. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Mit den gleichen Repressalien hat auch ein PKW-Fahrer aus Straelen zu rechnen, der auf der Riether Straße innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 88 km/h unterwegs war. Insgesamt verzeichnete die Polizei 32 Geschwindigkeitsverstöße von Motorradfahrern, in 13 Fällen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Von den kontrollierten PKW-Fahrern waren 170 zu schnell, 24 von ihnen haben mit einer Owi-Anzeige zu rechnen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell