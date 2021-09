Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Gelber Citroen C4 beschädigt

Emmerich (ots)

Am Samstag (25. September 2021) zwischen 18:20 und 19:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rangieren einen gelben Citroen C4 beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Discounters an der Nierenberger Straße stand. Bei dem Unfall entstanden Kratzspuren links am hinteren Stoßfänger des Wagens. Der Verursacher setzte seinen Weg jedoch fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell