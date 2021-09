Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unfallflucht

Garagentor beschädigt

Kalkar (ots)

Offenbar beim Rangieren auf der Einfahrt hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch (22. September 2021) zwischen 07:00 und 12:00 Uhr das Garagentor eines Hauses am Behrnenweg beschädigt. Den Spuren nach könnte es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen Wagen mit Anhänger gehandelt haben. Das Tor wurde eingedrückt, der Lack ist an der Anstoßstelle abgeplatzt. Die Polizei Kleve bittet Zeugen, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell