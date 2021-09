Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Scheibe eines Mitsubishi eingeschlagen

Uedem-Uedemerbruch (ots)

Am Samstag (25. September 2021) in der Zeit zwischen 18:30 und 19:30 Uhr haben unbekannte Täter die Scheibe eines Mitsubishi Colt eingeschlagen, der auf einem Waldparkplatz an der Marienbaumer Straße abgestellt war. Sie durchwühlten den Fahrzeuginnenraum und entwendeten zwei Rucksäcke aus dem Wagen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell