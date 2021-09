Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwarzer Roller mit Versicherungskennzeichen 828KMU entwendet

Kleve (ots)

Am Samstag 25.09.2021 in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 05:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Roller mit der Modellbezeichnung Benero. Der Roller war vor einem Hauseingang an der Merowingerstraße abgestellt. Zum Tatzeitpunkt war das blaue Versicherungskennzeichen 828KMU angebracht.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, sowie dem Verbleib des Rollers nimmt die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040 entgegen.

