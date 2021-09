Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Opferstock aufgebrochen

Emmerich (ots)

Am 25.09.2021 wurde ein Diebstahl in der Liebfrauenkirche in Emmerich entdeckt. Der Täter brach einen Opferstock auf und entwendete Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in der letzten Woche nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell