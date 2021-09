Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Kellen - Brandstiftung an PKW

Kleve-Kellen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter setzte in der Nacht zu Sonntag (26.09.2021) zwischen 04:10 Uhr und 04:20 Uhr einen an der Emmericher Straße geparkten Mercedes in Brand.

Das Fahrzeug stand auf dem Parkstreifen auf Höhe der Hausnummer 135 in Fahrtrichtung Klever Ring. Ein Passant bemerkte das Feuer im Bereich des rechten Hinterrades und informierte die Feuerwehr, die den Brand löschte.

Vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf Brandstiftung. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, werden gebeten die Kripo Kleve unter 02821 5040 zu informieren.(cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell