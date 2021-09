Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Verkehrszeichen beschädigt

Kleve (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat offenbar ein Verkehrszeichen an der Einmündung Nieler Straße / Am Hecken beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme zu einem anderen Sachverhalt entdeckten die eingesetzten Polizeibeamten das umgeknickte "Vorfahrtsstraße"-Schild im Gras neben der Fahrbahn. Es ist anzunehmen, dass der unbekannte Fahrer auf der Nieler Straße in Richtung Niel unterwegs war und beim Abbiegen in die Straße Am Hecken das Verkehrszeichen touchiert hat. An der Anstoßstelle sind schwarze Lackreste zurückgeblieben. Der genaue Unfallzeitpunkt ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

