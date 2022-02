Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Auffahrunfall

Werl (ots)

Am Mittwoch, gegen 15:15 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Pkw die Unnaer Straße. In Höhe der Autobahnunterführung fuhr sie auf den Pkw eines 19-jährigens Mannes auf. Der 19-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500,- Euro. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell