Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Arbeitsunfall

Iffezheim (ots)

Zu einem Arbeitsunfall mit einem Verletzten kam es am heutigen Donnerstagmittag in der Erich-Kästner-Straße. Nach derzeitigem Sachstand war gegen 13:40 Uhr ein 38-jähriger Mann bei Einschalungsarbeiten des Kellers eines Neubaus von einem Gerüst schätzungsweise 2,50 Meter in die Tiefe gefallen. Während dem Aufbau des noch ungesicherten Gerüstes habe sich beim Betreten offenbar eine Diele gelöst. Der Arbeiter stürzte in den Kellerschacht. Die alarmierte Feuerwehr musste in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst den Enddreißiger mit der Drehleiter aus dem Kellerschacht befreien. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Über die Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell