Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - In Apotheke eingebrochen, gibt es Zeugen?

Kappel-Grafenhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 7:30 Uhr in eine Apotheke in der Hauptstraße eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen die Eindringlinge eine Schiebetür aufgehebelt haben, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Aus der Apotheke wurde ein Tresor mit Bargeld und Medikamenten entwendet, welcher offensichtlich über den Hinterhof abtransportiert wurde. Der entstandene Schaden dürfte bei über 15.000 Euro liegen. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim sind nun auf der Suche nach Zeugen. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

