Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstag, zwischen 16.30 und 21.45 Uhr, haben bislang unbekannte Täter mehrere Werkzeuge sowie einen Feuerlöscher aus dem Kofferraum eines Skoda entwendet. Das Auto war zur Tatzeit am Straßenrand an der Hofstraße in Nordhorn geparkt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

