Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochmittag ein unbekannter Autofahrer auf einem Supermarktparkplatz in Sandhausen. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße streifte der Unbekannte einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes A-Klasse und beschädigte diesen an der linken Seite der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr er einfach davon. Die Höhe des Sachschadens lässt derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

