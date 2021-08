POL-HG: Trickdiebin stiehlt Armbanduhr +++ Zwei Schwerverletzte bei Wildunfall mit Motorrad +++ Schlangenlinien gefahren

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Trickdiebin stiehlt Armbanduhr,

Bad Homburg v. d. Höhe, Hessenring, 17.08.2021, gg. 15.10 Uhr

(pa)In Bad Homburg stahl am Dienstag eine Trickdiebin einem Mann seine teure Armbanduhr. Gegen 15.10 Uhr wurde der 69-jährige Bad Homburger im Hessenring, nahe des Marienbader Platzes von einer Unbekannten angesprochen, nachdem er gerade sein Fahrzeug geparkt hatte. Die Frau schüttelte ihm die Hand und verwickelte den Mann in ein kurzes Gespräch, bevor sie die Örtlichkeit wieder fußläufig verließ. Als der Bad Homburger feststellte, dass seine hochwertige Armbanduhr sich nicht mehr an seinem Handgelenk befand, war die Unbekannte bereits verschwunden. Die Frau wird als etwa 40 Jahre alt, etwa 165cm groß und schlank beschrieben. Sie habe eine weiße Hose sowie eine Jeansjacke getragen und mit dem Geschädigten auf Italienisch gesprochen. Bei der Uhr handelt es sich um eine kleinere Armbanduhr der Marke "Rolex" in Gold mit champagnerfarbenem Uhrwerk und einer italienischen Wochentagsanzeige. Der Wert der Uhr wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Zwei Schwerverletzte bei Wildunfall mit Motorrad, B 275, zwischen Usingen und Langenhain-Ziegenberg, 17.08.2021, 19.10 Uhr

(pa)Nach dem Zusammenstoß eines Leichtkraftrads mit einem Reh auf der B 275 mussten am Dienstagabend zwei junge Männer in Krankenhäuser gebracht werden. Gegen 19.10 Uhr befuhr ein 18-Jähriger Usinger mit seiner 125er-Yamaha die Bundesstraße aus Richtung Usingen kommend in Fahrtrichtung Langenhain-Ziegenberg, als ein Reh die Fahrbahn querte. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kam in der Folge zu Fall. Bei dem Sturz wurden sowohl er als auch sein gleichaltriger Mitfahrer schwer verletzt. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, seinen Sozius brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße musste im Rahmen der Rettungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden.

3. Schlangenlinien gefahren,

Oberursel, Lange Straße, 17.08.2021, gg. 16.40 Uhr

(pa)In Oberursel meldete am Dienstag eine aufmerksame Zeugin eine Trunkenheitsfahrt. Gegen 16.40 Uhr war eine Bad Homburgerin mit ihrem Auto in der "Lange Straße" in Oberursel unterwegs, als ihr ein vorausfahrender Audi auffiel. Das Fahrzeug fuhr nach Angaben der Zeugin auffällig langsam, in Schlangenlinien und teils über den Gehweg. Die Verkehrsteilnehmerin verständigte umgehend die Polizei und gab den Standort des Audi durch. Dessen Fahrer hielt schließlich vor einer Gaststätte. Beim Eintreffen der Streife hatte der Mann seinen Wagen zwar verlassen, erste Ermittlungen führten jedoch zeitnah zu einem 52-jährigen Bad Homburger, der im Verdacht steht, das Fahrzeug gefahren zu haben. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 3 Promille. Gegen den 52-Jährigen wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Ein Arzt nahm ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe ab.

