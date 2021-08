PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hilfsbereitschaft ausgenutzt +++ Katalysatoren und Nummernschilder gestohlen +++ Sprayer am Werk

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hilfsbereitschaft ausgenutzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Bahnhof, 16.08.2021, gg. 11.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg nutzte am Montag ein dreister Dieb die Hilfsbereitschaft eines Ehepaares aus. Das Paar wurde gegen 11.00 Uhr im Bereich der Hochtaunus-Kliniken von einem Mann angesprochen und darum gebeten, ihn schnell zum Bahnhof zu fahren. Nachdem sie der Bitte des Fremden nachgekommen waren und ihn mit dem Auto am Bahnhof abgesetzt hatten, fiel auf, dass die Geldbörse des Ehemannes, die sich zuvor noch in einer Ablage im Auto befunden hatte, verschwunden war. Der mutmaßliche Dieb hatte sich jedoch bereits von der Örtlichkeit entfernt. Der Mann wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt, circa 178cm groß und sehr schlank bis mager. Getragen habe er Jeans und ein T-Shirt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Katalysatoren und Nummernschilder gestohlen, Neu-Anspach, Anspach, Auf dem Burgflecken, 30.07.2021, 18.00 Uhr bis 17.08.2021, 12.00 Uhr

(pa)In Neu-Anspach waren in den vergangenen Wochen Diebe auf dem Gelände eines Kfz-Betriebes am Werk. Wie am Dienstag festgestellt wurde, war jemand auf das umzäunte Grundstück der in der Anspacher Straße "Auf dem Burgflecken" ansässigen Werkstatt eingestiegen, um dort die Katalysatoren dreier älterer Pkw zu entwenden. Ebenfalls gestohlen wurden beide polnischen Nummernschilder eines bereits abgemeldeten Fahrzeugs. Der Gesamtwert des Diebesguts belläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Sprayer am Werk,

Wehrheim, Am Bürgerhaus, 16.08.2021, 22.00 Uhr bis 17.08.2021, 07.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag kam es Nahe des Wehrheimer Bürgerhauses zu Farbschmierereien. Unbekannte verunstalteten sowohl einen Stromkasten als auch zwei aufgestellte Glascontainer mittels Sprühfarbe. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter (06081) 9208 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell