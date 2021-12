Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachtrag zu versuchten Einbrüchen und beschädigten Hauseingangstüren

Weimar (ots)

Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, konnten der oder die unbekannten Täter, die in der Nacht von Samstag zu Sonntag mehrere Hauseingangstüren in der Landfried-Siedlung versuchten aufzuhebeln, nun doch ins Hausinnere gelangen. Es meldeten sich bereits zwei Bewohner dieser Häuser, in deren Keller der oder die Unbekannten fündig geworden sind. Bekannt wurde, dass mindestens ein E-Bike und zwei Elektro-Roller im Gesamtwert von fast 4.000 Euro entwendet wurden. Anwohner, die Personen mit dem vermutlichen Diebesgut gesehen haben oder welche, die nicht ins Haus gehören, werden gebeten sich bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden.

