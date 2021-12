Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betäubungsmittel aufgefunden

Apolda (ots)

In Apolda, in der Schillerstraße wurde am 13.12.2021, gegen 18:10 Uhr ein 24jähriger einer Kontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung konnte ein Cliptütchen mit kristalliner Substanz festgestellt werden, welches im Anschluss beschlagnahmt wurde. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

