Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallursache: Unachtsamkeit

Apolda (ots)

Am 13.12.2021, gegen 07:30 Uhr befuhr ein 22jähriger Mann im Pkw Honda die Gramonter Straße in Apolda in Richtung B 87. Ein 60jähriger Opelfahrer beabsichtigte zur gleichen Zeit vom dortigen Tankstellengelände auf die Gramonter Straße aufzufahren und übersah hierbei den herannahenden jungen Mann, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, jedoch entstand einiger Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

