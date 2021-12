Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garage aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 69-jähriger Garageneigentümer musste am Sonntagvormittag feststellen, dass Unbekannte sich widerrechtlich an seiner Garage zu schaffen gemacht hatten. Im Zeitraum der vergangenen 14 Tage begaben sich die Langfinger zu einem Garagenkomplex in der Erlanger Allee Ecke Ilmnitzer Landstraße in Jena. Nachdem das Tor gewaltsame geöffnet wurde, entnahmen die Unbekannten Werkzeuge sowie Elektroartikel im Wert von ca. 50,- Euro. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell